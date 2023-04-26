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Правительство Швейцарии решило ввести исключения в части применения санкций для решения гуманитарных проблем. Об этом сообщает ТАСС.

Совбез ООН в декабре 2022 года принял резолюцию, согласно которой предоставление средств на оказание гумпомощи организации и ее структурами не подпадает под действие ограничений. Речь идет о санкциях, касающихся заморозки активов.

"Это освобождение от применения целевых финансовых санкций распространяется на все режимы санкций ООН", – говорится в сообщении правительства Швейцарии.

Помимо этого, Федеральный совет ввел гуманитарное исключение из режима санкций для Афганистана. Соответствующие поправки вступят в силу в стране 1 июня.

Ранее западные СМИ пришли к выводу, что стремление разрушить российскую экономику станет причиной самоубийства Запада. Журналисты отметили, что страны Группы семи зашли в тупик и исчерпали все свои идеи, вводя антироссийские санкции.

До этого в прессе фигурировала информация, что государства G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Лидеры подняли такую тему в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита Группы семи в Хиросиме.