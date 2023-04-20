МИД Швейцарии вызвал посла РФ в Берне после публикации посольства о швейцарском журналисте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

МИД Швейцарии вызвал посла РФ в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте, сообщает РИА Новости.

Речь идет о заявлении российского дипведомства, в котором выражается сожаление по поводу статьи, опубликованной корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнссен.

"В выпуске от 8 апреля этим, к большому стыду для данной авторитетной немецкоязычной газеты, отличился ее венский корреспондент И. Мейнссен со своей статьей о деятельности террористов в Мелитополе, изложенной в явно сочувствующем к головорезам тоне", – говорится на сайте посольства.

Там также подчеркнули, что такие оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию в России.

Ранее Федеральный департамент экономики Швейцарии включил в санкционный список по России частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" и российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

Из документа департамента следует, что ограничения против ЧВК "Вагнер" ввели на фоне активного участия компании в спецоперации на Украине.

