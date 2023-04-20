Посольство РФ в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам

Фото: ТАСС

Посольство России в Швейцарии отрицает, что угрожало местным журналистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Посольство напомнило журналистам НЦЦ, что они живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы, которые в том числе запрещают поддержку террористической деятельности", – отметили в посольстве.

В сообщении подчеркнули, что комментарий диппредставительства не угрожал журналисту И. Мейнсену.

Ранее сообщалось, что в министерство иностранных дел Швейцарии вызвали посла России в Берне Сергея Гармонина после публикации посольства о швейцарском журналисте.

Речь шла о заявлении дипведомства РФ, в котором выразили сожаление по поводу статьи, опубликованной корреспондентом немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) по фамилии Мейнссен, отличившимся материалом о деятельности террористов в Мелитополе.

Там подчеркнули, что такие оправдания терроризма подлежат уголовному преследованию на территории РФ.