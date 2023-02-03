Эксперты заявили о возможной смене тактики армии РФ из-за поставок GLSDB Украине

Фото: Минобороны РФ

Зарубежные военные эксперты считают, что российской армии придется изменить тактику после того, как Запад поставит Украине ракеты GLSDB. Об этом сообщает Reuters.

Американский специалист по вооружению и безопасности Том Карако отметил, что отправка такого оружия является "важным шагом", который "заставит русских гадать", как будут действовать украинские силы.

В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Мусиенко обратил внимание на то, что в настоящее время войска Украины не могут осуществлять атаку на расстоянии более 80 километров. Однако он уверен, что положение дел существенно изменится после поставок ракет, дальность которых составляет свыше 150 километров. Войска РФ вынуждены будут "перемещать военные объекты дальше от линии фронта", добавил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что в него войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят ход спецоперации. При этом он признал, что такой шаг Вашингтона ведет к росту эскалации и нагнетанию напряженности. Вместе с тем Песков уточнил, что Москва преследует главную цель – продолжать СВО.



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