Депутат Тумусов усомнился в том, что россиянам смогут запретить курить на ходу

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что на данный момент ограничений, введенных против курильщиков в России, хватает, передает "Газета.ру".

Тумусов прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по спорту Амира Хамитова запретить курение на ходу. По словам Хамитова, эта мера позволит сделать города более чистыми для проживания, а также снизить распространение курения среди молодежи.

"Нельзя курить в 15 метрах от зданий и внутри, в парках нельзя и так далее. Я считаю, этого достаточно", – напомнил Тумусов о действующих ограничениях в отношении курильщиков.

Однако он назвал интересным предложение своего коллеги о возможном введении запрета в связи с курением россиян на ходу. Депутат указал на то, что такие люди на самом деле вредят здоровью окружающих, так как дым затрагивает не только рядом стоящих граждан, но и распространяется вокруг.

"Вряд ли можно добиться этого запрета в нормативно-правовом ключе. Но с точки зрения морально-этической, чтобы человек не курил и не вредил людям, это очень полезное предложение", – заключил Тумусов.

Ранее в ГД внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям. Проектом предлагается ввести штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тысяч рублей для физических лиц, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц, от 1,5 до 2 миллионов рублей – для юрлиц.