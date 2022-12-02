В Днепропетровске прогремели взрывы

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеграм-каналы. В городе объявили воздушную тревогу.

По данным онлайн-карты воздушных тревог Минцифры, сирены звучат также в соседних с Днепропетровской областях, в частности, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

10 октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отметил Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что из-за массированных ударов России по украинской инфраструктуре у Киева заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны.

По его мнению, западные страны должны укреплять систему ПВО Украины и организовывать оборудование для производства электроэнергии.



Все АЭС Украины были временно обесточены в результате ракетных ударов

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