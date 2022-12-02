Украинский командный пункт готов к эвакуации из Артемовска в ДНР – разведка

Фото: Минобороны РФ

Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, положение вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе Артемовска сильно ухудшилось на этой неделе. Он добавил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, при этом центральное командование отмашки на это пока не дает.

Ранее Марочко сообщал, что среди старшего поколения офицеров Вооруженных сил Украины наблюдаются панические настроения. По его словам, положение ВСУ ухудшается на фоне успехов российских войск в районе Артемовска.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что войска приступили к сживанию кольца вокруг города Авдеевки. По его словам, бойцы приближаются к пунктам, откуда обстреливают жилые районы Донецка.

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