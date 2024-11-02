Депутат Верховной рады Дубинский: у Зеленского ничего не получается

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У украинского лидера Владимира Зеленского ничего не получается, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он обратился к президенту страны после его слов о перспективе завершения конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети парламентария.

"Величайший с апломбом заявил, что, если Трамп захочет остановить войну, у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя", – высказался он.

Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержит победу в президентской гонке в США, он будет принуждать Украину к переговорам с РФ, однако у него не получится сделать это, заявил ранее Зеленский.

Трамп, в свою очередь, отметил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией. В случае победы на выборах он пообещал незамедлительно обратиться к Путину и Зеленскому с призывом о начале переговорного процесса.

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