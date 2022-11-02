Политолог оценил ситуацию с запретом россиянам въезда в некоторые страны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал позицию МИД РФ об отсутствии необходимости в зеркальном ответе на запрет россиянам въезжать в некоторые страны. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует свое дружелюбие, открытость и гостеприимство", – отметил он.

По словам эксперта, неадекватное поведение других государств не означает, что РФ должна действовать зеркально. Он отметил, что в настоящее время идет информационная война за умы людей, поэтому важно, чтобы иностранные граждане могли приезжать в Россию, общаться с россиянами, погружаться в культуру и историю страны.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов завил, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны некоторых западных стран. По его словам, победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает, а в проигравших оказываются простые люди.

Некоторые страны Европы ранее перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.



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