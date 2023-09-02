Российские войска отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России овладели двумя опорными пунктами противника, а также отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Общие потери украинской армии при этом составили до роты солдат. Российские штурмовые подразделения продолжили наступательные действия на этом направлении.

По словам Зыбинского, также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20 около сел Ковшаровка и Подолы.

Помимо этого, зенитный ракетный комплекс "Тор" уничтожил два беспилотника противника "Лелека-100" и "Валькирия" в районах Ковалевки и Краснореченского.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. Об этом будет объявлено на следующей неделе.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский был недоволен работой военных комиссариатов в связи с их неспособностью набрать призывников для Вооруженных сил Украины.

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ за неделю