Власти Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС при ограничении работы мигрантов в РФ

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Киргизия питает надежду на то, что возможное введение ограничений на работу мигрантов в России не коснется ее граждан. В ином случае властям страны будет тяжело объяснить членство государства в ЕАЭС, заявил на своей странице в соцсети X вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

Он напомнил, что, в соответствии с основными принципами ЕАЭС, за гражданами Киргизии должен сохраняться свободный и равноправный доступ к рынку труда.

"В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС", – подчеркнул политик.

В конце июля Следственный комитет РФ предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. Предполагается, что такая мера может поспособствовать совершенствованию миграционного законодательства.

Кроме того, в России может появиться так называемый Кодекс мигранта. С предложением о его создании выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он пояснил, что этот свод правил поведения станет обязательным для той части приезжих иностранцев, которые намерены "честно трудиться на благо России".

