Киев не предоставил документы по делу об экстрадиции россиянина из Аргентины

Фото: 123RF/danielt1994

Украинская сторона не предоставила суду Аргентины необходимые документы или объяснения по делу россиянина Чуркина. Об этом сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.

"Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", – приводит его слова РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что технически это является не экстрадицией, а реституцией беглого военнопленного, в связи с чем суд и попросил Киев объяснить, в чем он обвиняет Чуркина, является ли это преступлением и почему Украина компетентна судить его.

Правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туриста.

Власти Украины обвиняют Чуркина в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы". Предприятие взяло кредит в госбанке под залог своего имущества, а мужчина же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.