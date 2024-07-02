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Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung выразила свое недовольство из-за критики зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, передает сайт "Комсомольской правды".

В своем телеграм-канале Медведев сравнил саммит со скотным двором и назвал его сюрреализмом.

"Никто из участников "форума мира" не знает, что он там делает и в чем его роль. Ведь для "разрешения конфликта" хитрожопые швейцарские пастушки позвали только проверенных животных", – написал зампредседателя СБ РФ.

Швейцарское СМИ, в свою очередь, отметило, что Медведев, как президент России, посещал страну в сентябре 2009-го с госвизитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако за прошедшие 15 лет он стал воспринимать Швейцарию "как неотъемлемую часть западного лагеря".

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал следующий мирный саммит по Украине. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию – Киев начал переговоры с этими государствами.

Между тем страны Запада начали свержение Зеленского, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, президент лишился своего покровительства и иммунитета западных партнеров после истечения полномочий президента на фоне успешного проведения СВО, а также провала мирной конференции в Швейцарии.

