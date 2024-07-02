Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность секретаря Совета безопасности республики своего племянника Хамзата Кадырова. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

Кадыров подчеркнул, что Хамзат обладает богатым опытом на руководящих должностях и справится с возложенными на него обязанностями.

В начале июня племянника Кадырова Адама Черхигова назначили на должность министра транспорта, связи и цифрового развития региона. Ранее Черхигов занимал пост председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

До этого Кадыров назначил своего 18-летнего сына Ахмата Кадырова министром по физической культуре и спорту Чечни. По словам главы региона, занимавшего эту должность ранее Ису Ибрагимова перевели на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.