В МИД РФ заявили о протесте в связи с захватом школы при посольстве России в Варшаве

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В министерстве иностранных дел России выразили временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве РФ в Польше. Об этом сообщили на официальном сайте российского МИД.

"Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и выглядит особенно цинично – он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу", – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что Щлядевскому было сказано, что этот шаг является новым звеном в проводимой Польшей политике по разрушению оснований отношений с Россией. Кроме того, было отмечено, что этими действиями Варшава, лишенная представления о нормах морали, нравственности и права, пыталась досадить российской стороне.

В МИД напомнили о планомерной ликвидации в Польше советского мемориального наследия, а также о госпокровительстве вандальных действий на российских воинских захоронениях или об осознанной фальсификации истории Второй мировой войны.

Там же подчеркнули, что Варшава активно предлагает свои территории как плацдарм по накачке вооружением Киева. Кроме того, отправляет польских наемников на Украину и занимает агрессивную позицию по отношению к РФ.

В министерстве заявили, что данные шаги не останутся без реакции, которая "не заставит себя долго ждать". В ведомстве считают, что не стоит рассчитывать на проявление разума властей Польши. Однако ответные действия России заставят польские власти задуматься о долгих последствиях для своей политики.

В конце апреля польские власти совместно с сотрудниками полиции ворвались в здание школы при посольстве РФ в Варшаве. Они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание до вечера, требование было выполнено.

После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству дать правовую оценку захвату здания школы.



Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве