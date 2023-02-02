Депутат предложил внести ВИЧ-диссидентские организации в перечень экстремистских

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможное внесение ВИЧ-диссидентских организаций в перечень экстремистских. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил и направил обращение на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

"... на мой адрес поступают сообщения, в которых рассказывается о вопиющих случаях отрицания опасности ВИЧ и СПИДа. В частности, речь идет о разнообразных группах и движениях, объединенных идеологией ВИЧ-диссидентства", – заявил Крупник.

Депутат объяснил, что подобные объединения пропагандируют антинаучные идеи об отсутствии ВИЧ и отказ от лечения заболевания. По мнению Павла Крупника, публичная деятельность таких сообществ должна быть запрещена.

В своем обращении парламентарий также напомнил, что в России уделяется значительное внимание профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа, в том числе за счет государственных и некоммерческих программ и информирования граждан.

В декабре 2022 года Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) включили Россию в пятерку стран в мире по скорости распространения инфекции ВИЧ.

В Минздраве РФ такое решение охарактеризовали как "пропагандистскую провокацию".

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