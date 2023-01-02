14 870 раз звучала воздушная тревога на Украине за 2022 год – Госпогранслужба

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Почти 15 тысяч раз за год на Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом Государственная пограничная служба страны сообщила в своем телеграм-канале.

"14 870: столько воздушных тревог прозвучало в Украине в 2022 году", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Украины ночью понедельника, 2 января, звучат взрывы. Воздушную тревогу объявили на половине территории страны.

До этого Минобороны России отчиталось об ударах, нанесенных по инфраструктуре Украины 31 декабря. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые производили ударные беспилотники.

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