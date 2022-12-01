В Молдавии изменили кодекс о выборах и отменили бюллетени на русском языке

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Парламент Молдавии отменил избирательные бюллетени на русском языке, приняв новый кодекс о выборах в республике. Молдавские власти одобрили документ 1 декабря на заседании законодательного органа.

"Парламент принял кодекс о выборах в Республике Молдова. Документ направлен на совершенствование избирательных процедур, устранение неясностей и противоречий между кодексом о выборах и другими законами", – сообщили в парламенте.

Теперь бюллетени для голосования будут печатать на румынском языке.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны.

Он также отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими представляет опасность для государства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова Данилова о русском языке. Он заявил, что с начала спецоперации видел много не приносящей пользы риторики. Вместе с тем Дюжаррик добавил, что слова имеют значение.

Глава Крыма Сергей Аксенов также прокомментировал слова Данилова. По его словам, исчезнет не русский язык, а Украина, которой "руководят такие персонажи".

Глава Крыма подчеркнул, что действия Данилова наглядно демонстрируют "продажу своего достоинства".

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