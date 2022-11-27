Захарова отреагировала на слова латвийского депутата о русском языке

Фото: телеграм-канал "Мария Захорова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса "нацистским уродцем" после его слов о русском языке. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Представитель министерства иностранных дел России привела слова Кирштейнса, который заявил, что русской нации не существует. Он также поведал, как, по его мнению, возник русский язык. По словам латвийского депутата, язык появился в результате того, как монголо-татары пытались говорить по-украински.

"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" – написала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала оскорбление дипломатов РФ постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей. По ее словам, он проявил аморальность и злобу. Захарова подчеркнула, что эти качества характерны для киевского режима. Представитель МИД отметила, что в той ситуации представителю Украины не оставалось ничего, кроме как хамить.



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