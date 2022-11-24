Мэра Харькова оштрафовали за обращение к жителям на русском языке

Фото: телеграм-канал "Игорь Терехов"

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к жителям города, которое он сделал на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь издал постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 3 400 гривен на мэра Харькова Игоря Терехова", – указано на странице омбудсмена в Facebook (запрещен в РФ; компания Meta признана экстремистской в РФ).

Терехов, как отмечается в сообщении, нарушил украинский закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", когда употребил негосударственный язык во время обращения к харьковчанам в эфире телемарафона "Единые новости".

Мэру Харькова также вынесено предупреждение о необходимости ведения официальных онлайн-страниц на государственном языке. Оба постановления вступают в силу с 4 декабря, после истечения срока обжалования.

В аппарате уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя также отметили, что в 2021 году были выявлены факты использования негосударственного языка как харьковскими депутатами, так и самим Тереховым.

В ноябре стало известно, что в Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Такое решение принято с целью защиты образовательного пространства, заявили в Киевском городском совете.

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