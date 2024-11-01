Нетаньяху вернулся к вопросу возврата России Александровского подворья в Иерусалиме

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь вернулся к вопросу о возврате России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, пишет РИА Новости.

По его словам, рабочая группа Нетаньяху представила России материалы, в которых нет никаких юридических оснований не признать эту собственность.

Александровское подворье – это комплекс исторических зданий рядом с храмом Гроба Господня, возведенный в конце XIX века ИППО. Во времена императора Александра II был выкуплен участок, на котором построен комплекс. Территорию изначально хотели отдать под русское консульство в Палестине, однако в 1881-м там начались археологические раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные исторические артефакты.

В начале 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на содействие руководства Израиля для завершения регистрации прав России на Александровское подворье в Иерусалиме. Он отметил, что эта тема давно находится на верхних строчках повестки отношений двух стран.

В том же году министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что процесс передачи комплекса должен завершиться в ближайшем будущем, так как в переговорах по данному вопросу наблюдался прогресс.