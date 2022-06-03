Процесс передачи Александровского подворья в Иерусалиме России скоро завершится – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Процесс передачи Александровского подворья в Иерусалиме российской стороне должен завершиться в ближайшем будущем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим", – сказал глава ведомства на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества.
По словам Лаврова, в переговорах по данному вопросу наблюдается прогресс.
"Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость", – пояснил глава МИД РФ.
Также Лавров, известный своей симпатией к московскому "Спартаку", выигравшему 29 мая Кубок России по футболу, пошутил, что передача подворья завершится раньше, чем "Динамо" завоюет этот трофей.
"Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока "Динамо" завоюет Кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания кубка "Спартаком", – отметил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на содействие руководства Израиля для завершения регистрации прав России на Александровское подворье в Иерусалиме. Он отметил, что данная тема давно находится на верхних строчках повестки отношений двух стран.
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