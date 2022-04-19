В Кремле надеются на решение вопроса с собственностью на Александровское подворье

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Кремль рассчитывает на содействие руководства Израиля для завершения регистрации прав России на Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин отправил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету по данной теме.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать переписку, при этом отметив, что тема Александровского подворья давно находится на верхних строчках повестки отношений двух стран.

"Мы ожидаем, что израильская сторона и руководство Израиля окажет все необходимое содействие с тем, чтобы было завершено необходимое оформление этой ситуации", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков назвал недопустимым проявление русофобии в отношении россиян за рубежом. Пресс-секретарь президента оценил проект Ассоциации юристов РФ по оказанию правовой помощи россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом, назвав подобные инициативы достойными высокой оценки.