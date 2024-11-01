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Евросоюз необходимо уничтожить до того, как он начнет полномасштабную войну с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом французский политик прокомментировал доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС. По мнению Филиппо, этот документ говорит о подготовке конфедерации к масштабной войне.

Ниинисте подготовил доклад по просьбе переизбранной главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Предложения экс-главы Финляндии включают дополнительные полномочия Брюсселя в сфере безопасности, закон на случай внешней агрессии и наращивание помощи Украине. В документе также многократно упоминается некая угроза Евросоюзу со стороны РФ.

Филиппо также обратил внимание на то, что Ниинисте призывает европейцев заготовить личные запасы на три дня на случай чрезвычайной ситуации. Таким образом жителей стран Евросоюза подначивают к прямому конфликту с Россией, считает политик.

Ранее СМИ писали, что французская армия проведет ряд учений в 2025 году, чтобы быть способной противостоять России. По словам одного из генералов республики, российская сторона стала "обозначенным врагом".

Власти США и Украины отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе ради своих политических целей, заявлял профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Эксперт заключил, что предотвратить масштабный конфликт в Европе можно, только окончательно разбив армию Украины.