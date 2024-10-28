Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план

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Конфликт на Украине отошел на второй план, считает глава евродипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводит RNE.

"То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности. Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью", – подчеркнул он.

Дипломат также обратил внимание, что Израиль продолжает отказываться от выполнения резолюций ООН. Требования остановить боевые действия означают возможности Евросоюза по принуждению, пояснил Боррель. При этом на сегодняшний день риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке сохраняется.

Ранее США в оперативном режиме приняли решение выделить систему перехвата THAAD Израилю. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал это еще одной "звонкой оплеухой" для украинского президента Владимира Зеленского.

Дипломат подчеркнул, что в подобных вопросах необходимо всегда следить за конкретными действиями, а не за словами и обещаниями.