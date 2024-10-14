МИД РФ: Израиль получит от США систему THAAD, а Украина подождет

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США в оперативном режиме приняли решение выделить систему перехвата THAAD Израилю, что стало еще одной "звонкой оплеухой" для украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный", – написал посол в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнул, что в подобных вопросах необходимо всегда следить за конкретными действиями, а не за словами и обещаниями.

Решение американского президента Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что европейские лидеры сами не захотят оказывать поддержку Киеву, сообщал ранее Мирошник.

Ушедший в отставку посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что не видит даже намеков на остановку потока оружия на Украину за счет американских налогоплательщиков.