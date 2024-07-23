Небензя: Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию обстановки в Газе

Фото: ТАСС/Xinhua/ABACA

Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что анклав сейчас буквально лежит в руинах. По его словам, от гражданской инфраструктуры в секторе Газа "практически не осталось камня на камне", кроме того, там погибли множество членов гуманитарного персонала ООН и различных НПО.

"И при всем этом Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в Совете Безопасности резолюции", – высказался он.

Ранее в рамках заседания СБ ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон, осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, стал прямым соучастником конфликта на Ближнем Востоке, как и в ситуации на Украине.

По словам Лаврова, кровопролитие будет остановлено, если поддержка со стороны Белого дома прекратится. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать, добавил министр.