Комитет ООН принял российский проект резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе

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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", передает ТАСС.

Отмечается, что за документ выступили 124 делегации, против – 48, воздержались 9 стран.

Кроме того, комитет без голосования одобрил российский проект резолюции "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности".

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену для соперничества и конфликтов государств.

По его словам, реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе, а также использование космического пространства для ведения боевых действий, представляет серьезную угрозу.

Воронцов отметил, что подобные действия чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве.

До этого в МИД РФ призвали создать международный юридический инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе. В частности, Москва предложила запретить создание, испытание и развертывание космического оружия любых видов базирования.

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