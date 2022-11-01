Американцы отреагировали на переписку Трасс о происшествии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Читатели американского 19FortyFive отреагировали на переписку экс-премьера Британии Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о происшествии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Один из пользователей отметил, что Великобритания выполняет волю режима президента США Джо Байдена. По его словам, те, кто создал эту проблему на Украине, не планируют замерзать зимой. Читатель выразил надежду, что для этой элиты проведут Нюрнбергский суд.

"Запад стал тем, против чего сражались и погибли миллионы людей во Второй мировой войне. Боже мой, как все повернулось..." – подчеркнул другой пользователь.

Еще один читатель выразил мнение, что современные лидеры глупы и лишены воображения в коммуникациях. Другой же пользователь выразил недоумение из-за глупости и безрассудства ряда стран, когда на горизонте "ядерный армагеддон".

"Давайте скажем противнику: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", – заключил он.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Трасс отправила Блинкену сообщение сразу после взрыва на "Северных потоках". По его словам, экс-премьер Британии написала, что "все сделано".

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены.



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