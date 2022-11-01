Премьер Саксонии назвал разрыв отношений с РФ историческим беспамятством

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Намерение разорвать любые отношения с Россией можно считать историческим беспамятством, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Как отметил политик, любые перспективы возобновления сотрудничества по поставкам энергоресурсов с РФ уничтожать нельзя.

"Это ответ на заявления, наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", – цитирует Кречмера РИА Новости.

Он обратил внимание, что ФРГ нуждается в поддержке производства и индустрии с помощью энергоносителей.

"По моему мнению, добиться этого с помощью СПГ (сланцевый природный газ. – Прим. ред.), скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция", – объяснил премьер.

Затронув тему конфликта на Украине, политик заявил, что ситуация остро нуждается в мирных инициативах.

До этого правительство Германии заявило о невозможности поставок по уцелевшей нитке "Северного потока –2". В кабмине ФРГ сослались на отсутствие сертификации, которую еще не получил газопровод.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщал, что Германии удалось справиться с зависимостью от российского газа путем сокращения его потребления на 20%. В своем обращении он поблагодарил жителей страны за экономию электричества и уточнил, что каждый сохраненный киловатт способствует повышению энергобезопасности государства.



Запасы газа в Европе превышают его потребность – СМИ

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