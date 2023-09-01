Кабмин Армении направил Римский статут в парламент для ратификации

Фото: 123RF/alexis84

Правительство Армении направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента, сообщает ТАСС.

Республика подписала Римский статут в 1998 году.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что армянская сторона может сделать так, чтобы дальнейшие их действия, связанные с Римским статутом, не наносили ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией.

Он также рассказал, что не так давно Армения подписала с другой страной соглашение, по которому Римский статут не повлияет на их двусторонние отношения. По его словам, подобное урегулирование может быть осуществлено и с РФ. О какой именно стране шла речь, Аршакян не уточнил.

Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.