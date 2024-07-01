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01 июля, 03:57

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Anadolu: капитан израильского лайнера отказался от дозаправки в Анталье

Капитан израильского лайнера отказался от дозаправки в Анталье

Фото: 123RF/merydolla

Капитан самолета израильской компании El Al, совершившего незапланированную посадку в Анталье, отказался от дозаправки в стране. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за больного пассажира на борту. Согласно гуманитарным соображениям в подобных случаях самолету предоставляют топливо, однако, когда процедура согласования и подготовки дозаправки "почти была завершена", капитан самолета принял решил отказаться от нее.

Вместо этого он принял решение заправиться на греческом Родосе, на полет до которого у лайнера хватало топлива.

Отношения между Турцией и Израилем обострились после начала конфликта в секторе Газа. Ранее министерство торговли Турции полностью прекратило товарооборот с Израилем и сообщило, что ограничения будут сняты только после прекращения огня в секторе Газа и обеспечения бесперебойной доставки гумпомощи.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Анкары "поведением диктатора".

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