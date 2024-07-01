КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила очередную неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея сообщает агентство Yonhap.

На данный момент военные Южной Кореи проводят анализ полета снаряда. Береговая охрана Японии не получала сообщений о повреждении судов.

В ночь на 26 июня КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По мнению южнокорейских военных, этот запуск Северной Кореи мог окончиться неудачей. По их данным, ракета пролетела около 250 километров. Военнослужащие также высказали предположение, что КНДР проводила испытание сверхзвуковой ракеты.

