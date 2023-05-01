Пригожин поздравил Зеленского и командующего сухопутными войсками ВСУ с 1 мая

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского с 1 мая. Записанное поздравление из Соледара опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Владимир Александрович (Зеленский. – Прим. ред.), дорогой, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая", – сказал Пригожин.

Он добавил, что Соледар – это лучшее место, откуда можно поздравить Зеленского и Сырского с Днем международной солидарности трудящихся. Заключил свое поздравление Пригожин выражением: "Мир, труд, май".

Ранее Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК на 100–150 метров в Артемовске. Он подчеркнул, что осталось 2,98 квадратного километра территории города.

До этого он отметил, что что бойцы украинской стороны готовы к контрнаступлению, оно может начаться до 15 мая. По его словам, 9 мая ВСУ могут приостановить наступление, но до 15 мая оно точно начнется.

