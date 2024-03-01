Лавров прокомментировал запись беседы офицеров ФРГ

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Ситуация с записью беседы немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, с одной стороны, поразительна, а с другой – нет. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во время выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

"Я не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью в пуху. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что у нее есть аудиофайлы с записанным разговором офицеров ФРГ по поводу атаки на Крымский мост. По ее словам, немцы обсуждали варианты сокрытия своего участия.

Комментируя ситуацию, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости направить в бундестаг требование организовать расследование по этому поводу. Произошедшее обязывает власти Германии дать разъяснения по некоторым вопросам, подчеркнул он.

В пресс-службе Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщение о предполагаемой записи. В ведомстве попросили понять, что министерство вообще не отвечает на запросы прессы.

В Кремле, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не обладают данными о содержании записи беседы немецких офицеров об атаке на мост.