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Колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак заявил, что США используют украинцев в качестве подопытных при помощи биолабораторий.

"Может быть, даже зная об этом американском проекте, (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов?" – предположил автор.

По мнению Алтыпармака, украинский народ должен выступить против американцев, которые используют граждан страны в качестве "подопытных кроликов".

Колумнист также отметил, что именно проведение специальной военной операции позволило вскрыть сеть американских биологических лабораторий. Сейчас их переносят в другие страны, что создает мировую биологическую угрозу, подчеркнул Эрхан Алтыпармак.

Ранее начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов заявил, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине. Полученные ведомством материалы изучат в Следственном комитете России.

Биолаборатории США перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

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