Невролог Филиппова: мятный леденец и отказ от пищи помогут от укачивания

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От укачивания в транспорте помогут мятный леденец и включенный кондиционер. Об этом в беседе с News.ru рассказала невролог Марина Филиппова.

"Укачивание в транспорте, или морская болезнь, или кинетоз – все эти понятия обозначают одно и то же. Это довольно частая проблема в современном обществе, которая больше затрагивает детский возраст от 2 до 12 лет", – отметила Филиппова.

Невролог напомнила, что укачивание связано с работой вестибулярного аппарата. Среди симптомов Филиппова выделила головокружение, тошноту, нарушение сна и общую слабость. Она также посоветовала в качестве борьбы с укачиванием сидеть на переднем сиденье и смотреть в направлении движения, а также за час или два до планируемой поездки воздержаться от приема пищи, не пить газированные и спиртные напитки.

"Детям с трех лет и взрослым за 30 минут до поездки можно принять препарат, уменьшающий симптомы укачивания. Если симптомы нарастают и есть такая возможность, лучше остановиться, выйти из транспорта на свежий воздух", – добавила врач.

Терапевт Екатерина Кабаненко добавила, что снизить неприятные симптомы от укачивания помогут жвачка или кусочек лимона во рту. Она посоветовала садиться в автобусе ближе к водителю, а в самолете или на корабле – в носовой части.

При этом работу вестибулярного аппарата можно развить. Для этого невролог Наталья Шандярева посоветовала регулярно тренироваться как можно дольше стоять на одной ноге, вытянув руки перед собой и поочередно касаясь ими кончика носа. Также в таких тренировках могут помочь дополнительные средства в виде полусфер и фитболов, на которых человек должен научиться балансировать.