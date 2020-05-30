Вода после ливня подтопила пешеходный мост в ТиНАО

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Вода после сильных ливней подтопила пешеходный мост в поселении Рязановское в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.

"В поселке Фабрики имени 1 Мая происходит перелив воды через неэксплуатируемый пешеходный мост через реку Десна", – заявил собеседник информагентства.

Также стало известно, что вода подтопила огороды и подвалы на дачных участках в садовых товариществах. Речь идет о поселении Марушкинское. На месте работают сотрудники коммунальных служб.

Ранее москвичей предупредили о сильном ливне до утра воскресенья. По прогнозам синоптиков, в ночь с 30 на 31 мая действует предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, ожидается до 50 миллиметров осадков.

