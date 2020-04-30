Американские ученые нашли средство против неизлечимого рака

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Специалисты Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона обнаружили способ, чтобы справиться с неизлечимой формой рака. Данная терапия основана на средстве, заставляющем клетки макрофаги бороться с опухолью, передает Science Advances.

Как заявили ученые, была сконструирована частица, получившая название "рюкзак".

Отмечается, что у данной клетки стоит две задачи. К первой отнесли активизирование процесса борьбы макрофагов с злокачественными клетками с помощью специальных клеток. Ими являются цитокины.

В рамках второй задачи вышеназванные клетки не должны быть поглощены при процессе фагоцитоза. На этом этапе макрофаги несколько суток способны уничтожать клетки опухоли.

Известно, что эксперты уже заметили эффективность их методики. Например, их работа помогла при борьбе с заболеванием молочной железы. В такой ситуации иммунитет пациента, у которого выявлен рак, оказывается очень сильно подавлен.

Недавно ученые нашли вещество от агрессивного рака.

Кроме того, был найден способ восстанавливать клетки сердца.