Театр Российской армии представит онлайн-марафон Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Карпухин
Ко Дню Победы в Центральном академическом театре Российской армии пройдет онлайн-марафон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.
"Мы подготовили сразу несколько мероприятий ко Дню Победы. Все они, в силу обстоятельств, сейчас проходят в онлайн-режиме, в основных пабликах Театра Армии – в YouTube, Instagram и Facebook", – заявили в театре.
Праздничную программу разделили по соцсетям, чтобы они не пересекались. На YouTube-канале будут читать "Стихи Победы", а также представят читки пьес о войне современных авторов. Кроме того, на платформе-видеохостинге покажут отрывки спектаклей. Запланирован показ отрывков из репертуарного спектакля "С тобой и без тебя...".
Финалом программы станет марафон из спектаклей, стихов и песен. В рамках акции "Театр Армии – к 75-летию Победы" также покажут интервью с артистами и режиссерами труппы и поздравят ветеранов.
Для Instagram-аккаунта артисты подготовили проект "Фронтовые письма" из солдатских архивов в семьях членов труппы. Наконец, на Facebook состоится премьера онлайн-проекта "Жуков" об одном из самых известных полководцев Советского Союза.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменен парад Победы. Мероприятие перенесли на более поздний срок. Аналогичное решение было принято в отношении традиционной всероссийской акции "Бессмертный полк". Она состоится 9 мая, но исключительно в цифровом формате.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: