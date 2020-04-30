Театр Российской армии представит онлайн-марафон Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Карпухин

Ко Дню Победы в Центральном академическом театре Российской армии пройдет онлайн-марафон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Мы подготовили сразу несколько мероприятий ко Дню Победы. Все они, в силу обстоятельств, сейчас проходят в онлайн-режиме, в основных пабликах Театра Армии – в YouTube, Instagram и Facebook", – заявили в театре.

Праздничную программу разделили по соцсетям, чтобы они не пересекались. На YouTube-канале будут читать "Стихи Победы", а также представят читки пьес о войне современных авторов. Кроме того, на платформе-видеохостинге покажут отрывки спектаклей. Запланирован показ отрывков из репертуарного спектакля "С тобой и без тебя...".

Финалом программы станет марафон из спектаклей, стихов и песен. В рамках акции "Театр Армии – к 75-летию Победы" также покажут интервью с артистами и режиссерами труппы и поздравят ветеранов.

Для Instagram-аккаунта артисты подготовили проект "Фронтовые письма" из солдатских архивов в семьях членов труппы. Наконец, на Facebook состоится премьера онлайн-проекта "Жуков" об одном из самых известных полководцев Советского Союза.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменен парад Победы. Мероприятие перенесли на более поздний срок. Аналогичное решение было принято в отношении традиционной всероссийской акции "Бессмертный полк". Она состоится 9 мая, но исключительно в цифровом формате.

