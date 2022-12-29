Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 6 146 случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки от коронавируса выздоровели 7 815 жителей РФ, умерли 56 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 21 787 172 случая заболевания COVID-19 и 393 604 умерших пациента. Побороть болезнь с начала массового распространения болезни в РФ удалось 21 192 592 проживающим в стране.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом в России. На 51-й неделе 2022 года в России было зарегистрировано больше 47 тысяч случаев заболевания. Специалисты продолжат наблюдать за обстановкой в период новогодних каникул.

До этого стало известно, что власти КНР намерены отменить карантин для прибывающих в страну. Для посещения страны туристам необходимо сдать ПЦР-тест за 48 часов до поездки. В настоящее время прибывающим в Китай необходимо соблюсти пятидневную изоляцию.



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