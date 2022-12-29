Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице и области в четверг, 29 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. Временами будет идти небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы объявлен в столичном регионе до утра пятницы, 30 декабря. При этом вплоть до Нового года погода в Москве существенно не изменится, жителей столицы ожидают снегопады, местами с дождем, а также метели и гололедица.

Оттепель прогнозируется лишь в первые три дня нового года. Ожидается, что температура в самом начале 2023 года будет положительной.

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