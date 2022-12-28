Синоптик спрогнозировал мокрый снег в новогоднюю ночь в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в новогоднюю ночь в столице мокрый снег.

"Фазу осадков на новогоднюю ночь мы спрогнозируем чуть позже, но при такой температуре – от минус 3 до плюс 2 градусов – это небольшой мокрый снег. И возможен небольшой дождь, но очень важно, что небольшой", – рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, москвичей ожидает мягкая погода с обилием снега.

"Будет много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь. Можно гулять, и никто не замерзнет", – сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказывал, что в новогоднюю ночь сформируется температура 0 до минус 5 градусов. Он отметил, что ожидаются небольшие осадки. Однако прогноз неточен, так как до праздника еще есть несколько дней, добавил синоптик.

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