Психолог рассказала, как ударит по психике услуга по поздравлению умерших с Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семейный и детский психолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 отметила, что услуга по поздравлению умерших родственников с Новым годом впоследствии может спровоцировать у человека серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Ранее возможность передать усопшим новогодние пожелания предоставил Омский союз ритуальных организаций. Поздравления можно отправить на почту вымышленного персонажа Dead Morose, организаторы пообещали ответить на каждое присланное письмо. По их мнению, такие поздравления помогают психологически облегчить потерю близких. В Союзе добавили, что получают очень много посланий и с негативной реакцией пока не сталкивались.

Подобную идею Наумова назвала кошмаром.

"Когда близкий умирает, самое важное – смириться с этим горем, пережить его и начать жить дальше. Да, люди приходят на кладбище, вспоминают о человеке в определенные дни и даты. Все, обратная связь здесь не нужна. А когда человек будет ее получать, начинается вера в потусторонние силы. Он будет все больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", – сказала эксперт.

По мнению Наумовой, предложение поздравить усопшего заинтересует в основном людей с нестабильной нервной системой и тех, кто в настоящий момент глубоко переживает уход близких. Последним из-за такой переписки будет гораздо сложнее адаптироваться к потере родного человека, указывает психолог.





Наталья Наумова семейный и детский психолог Самые худшие последствия предсказать очень сложно. Все будет зависеть от восприятия сложившейся ситуации и устойчивости нервной системы. Если человек находился в крайней границе нормы, то он может перейти в определенное психологическое состояние. Это как депрессивные расстройства и панические атаки, из которых потом можно выбраться, так и ухудшение состояния в сторону шизофрении или других подобных реакций. Тогда обратимость намного сложнее.

"Играть на теме смерти кощунственно. Это очень болезненная, тонкая тема. Человек потерял близкого, и люди испытывают чувство вины. На нем и играют. "Как же так, я столько лет не посылал ему писем с поздравлениями, теперь их надо разослать всем родственникам". Так появляется сверхзадача, которая раньше не стояла, и еще более сильное и мощное чувство вины", – отметила собеседница Москвы 24.

Негативные последствия подобных инициатив могут проявиться через полгода-год, считает Наумова. Это срок, когда пострадавшие люди осознают появление проблем со здоровьем, объяснила она.

"Состояние ухудшается не за один день, не за одну отправку такого письма и получение ответа из потустороннего мира. Это будет накопительный эффект, так как человек начнет погружаться в эти мысли. И где-то через 6–12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии. Наша психика не так быстро теряет равновесие, нужно время", – сказала психолог.

Отклик на предложение написать письмо умершему эксперт связывает с популярностью в России экстрасенсов, гадалок и других людей, которые утверждают, что работают с потусторонним миром. Наумова не исключила, что после завершения акции для продолжения "общения" с родственниками их близкие начнут обращаться к подобным специалистам.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов в беседе с Москве 24 поделился, как встретить Новый год без разочарований. В частности, эксперт рекомендует избавить себя от домашних обязанностей и сделать самому себе подарок.

