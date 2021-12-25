Психолог рекомендовала не пытаться сделать все дела перед Новым годом

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В последние дни перед Новым годом не нужно пытаться успеть завершить все свои дела, тратя на это все силы, рассказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, часть планов лучше перенести на следующий год, чтобы реализовать их в размеренном темпе.

"Часть дел или задач, которые вы долго откладывали, которые нет смысла и иногда невозможно выполнить срочно до Нового года, можно, действительно, запланировать себе на следующий год и попробовать в размеренном темпе выполнять эти задачи, а не гнать сроки, чтобы все успеть", – рассказала Разумова.

Она добавила, что зачастую эмоциональное выгорание связано с тем, что люди требуют от себя невозможного и зацикливаются на конкретных сроках.

Ранее Разумова рассказала, что одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания. Например, если человек очень устал, то можно лечь спать. Психолог подчеркнула, что необходимо взять авторство над своей жизнью в свои руки и организовать себе праздник самостоятельно, не дожидаясь, что кто-то и куда-то позовет.

Для получения положительных эмоций можно начать помогать другим людям, продолжила Разумова. Некоторые граждане иногда едут в детский дом или дом престарелых и организуют какие-то мероприятия там. По словам психолога, это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе.

