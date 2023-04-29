За минувшие сутки в Москве выявили 763 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 763 человека, от последствий инфекции скончались 6 пациентов. Об этом указывается на портале стопкоронавирус.рф.

"Госпитализированы 123 человека, выздоровели 744 человека", – отмечается в сообщении.

Всего с начала пандемии на территории столицы врачи установили 3 506 011 случаев COVID-19, выздороветь смогли 3 316 329 пациентов, скончались 48 683 москвича.

28 апреля в Москве было выявлено 926 случаев коронавирусной инфекции. В этот день госпитализация потребовалась 87 пациентам, выздороветь смогли 936 человек.

Ранее говорилось, что за минувшие сутки на территории России установили 5 990 новых случаев коронавирусной инфекции, в результате которой скончались 32 пациента. В больницу попали 920 человек, выздоровели 7 186 пациентов.

Увеличение госпитализаций зафиксировали в 33 субъектах России, снижение произошло в 42 регионах, в 10 субъектах ситуация осталась без изменений.

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