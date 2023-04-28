12:25Общество
За сутки в Москве зафиксировали 926 случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
За минувшие сутки на территории Москвы коронавирусной инфекцией заболели 926 человек, умерли 5 жителей столицы. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.
Согласно информации, госпитализация потребовалась 87 пациентам, выздороветь смогли 936 человек.
Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 505 248 случаев коронавируса, выздоровели 3 315 585 человек, а скончались 48 677 москвичей.
27 апреля в Москве зарегистрировали 904 новых случая заражения коронавирусом. Были госпитализированы 130 человек, выздоровели 962 пациента, еще 7 человек скончались.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что "Арктур" может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Он редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
Он посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения новой мутацией.
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