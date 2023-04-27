В Москве за сутки зафиксировали 904 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 904 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы 130 человек, выздоровели 962 пациента. Еще 7 человек скончались.

В Москве за все время выявили 3 504 322 случая COVID-19, выздоровели 3 314 649 человек. Общее число умерших в связи с коронавирусом в столице достигло 48 672.

Накануне в Москве выявили 934 новых случая COVID-19. Госпитализация потребовалась 136 пациентам. Вылечились от коронавирусной инфекции 1 052 человека. Летальных исходов было шесть.