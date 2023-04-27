12:26Общество
В Москве за сутки зафиксировали 904 случая COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 904 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Госпитализированы 130 человек, выздоровели 962 пациента. Еще 7 человек скончались.
В Москве за все время выявили 3 504 322 случая COVID-19, выздоровели 3 314 649 человек. Общее число умерших в связи с коронавирусом в столице достигло 48 672.
Накануне в Москве выявили 934 новых случая COVID-19. Госпитализация потребовалась 136 пациентам. Вылечились от коронавирусной инфекции 1 052 человека. Летальных исходов было шесть.
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