За минувшие сутки в Москве выявили 934 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки медики выявили в столице 934 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 136 пациентам. Вылечились от коронавирусной инфекции 1 052 человека. За указанный период умерли шесть человек. Накануне летальных исходов было девять.

В общей сложности количество зарегистрированных в Москве случаев инфекции составляет 3 503 418 человек. Выздоровели за пандемийное время 3 313 687 пациентов, умерли 48 665.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с вирусом рассказали, что за сутки в РФ врачи обнаружили 6 012 новых случаев COVID-19. Скончались в стране 33 человека, госпитализировали 1 165 пациентов. Выздоровели от недуга за минувшие 24 часа 7 582 человека.