За сутки в России зафиксировали 5 990 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки на территории России установили 5 990 новых случаев коронавирусной инфекции, в результате которой скончались 32 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно информации, за этот день в больницу попали 920 человек, выздоровели 7 186 пациентов. Так, число госпитализаций возросло на 1,7%. Количество выздоровевших уменьшилось на 7,6% в сравнении с 28 апреля.

Оперативный штаб подчеркнул, что увеличение госпитализаций зафиксировали в 33 субъектах России, снижение произошло в 42 регионах, в 10 субъектах ситуация осталась без изменений.

До этого в России выявили 6 548 новых случаев COVID-19. Тогда зафиксировали 31 летальный исход, госпитализация потребовалась 905 пациентам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала новый подвариант коронавируса "Арктур" самым контагиозным и заразным из всех штаммов COVID-19. Она заявила, что в России в целом замедлился темп снижения заболеваемости COVID-19.

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